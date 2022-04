Nach dem sehr engen Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Oberbürgermeisterwahl in Laupheim (Kreis Biberach) am Sonntag hat der Gemeindewahlausschuss den Wahlsieg von Ingo Bergmann (SPD) bestätigt. Trotz des knappen Vorsprungs von nur sieben Stimmen habe der Gemeindewahlausschuss keine Mängel festgestellt, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend. Die Stimmanzahlen der beiden Kandidaten blieben unverändert. Kevin Wiest (CDU) kommt danach auf 3929 Stimmen und auch die Anzahl der Stimmen für Bergmann - 3936 Stimmen - bleiben laut Ausschuss unverändert.