Ein Feuer hat in Leer ein Wohnhaus zerstört und einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei geriet am späten Freitagnachmittag ein Bett in einem Zimmer des Hauses in Brand. Die Feuerwehr teilte mit, dass bereits große Teile des Gebäudes in Flammen standen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Laut Feuerwehr hielten sich acht Bewohner in dem Haus auf, die sich jedoch alle selbst in Sicherheit bringen konnten. Ein 20-Jähriger erlitt den Angaben zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus wurde laut Feuerwehr vollständig zerstört, die Bewohner seien bei Freunden untergekommen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.