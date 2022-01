Leerstehender Gasthof brennt: 1,2 Millionen Euro Sachschaden

Bei einem Brand eines leerstehenden Gasthauses in Freiburg an der Elbe ist ein Sachschaden von schätzungsweise 1,2 Millionen Euro entstanden. Menschen wurden bei dem Feuer in der Nacht zum Montag nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Holzverkleidung im inneren Bereich des Gasthofes erschwere die Löscharbeiten. Ein Teil des Gasthofes stürzte ein. Umliegende Häuser wurden evakuiert. Ihre Bewohner wurden in Hotels untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.

