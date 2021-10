Leiche am Alexanderplatz gefunden

Am Alexanderplatz ist am Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden. Es sei eine «unbekannte Person leblos aufgefunden» worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Identität und den Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Einsatzkräfte sperrten die Fundstelle am Morgen ab.

