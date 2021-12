Leiche in ausgebranntem Haus gefunden

In einem ausgebrannten Mehrfamilienhaus im Landkreis Gotha hat die Feuerwehr eine verkohlte Leiche entdeckt. Dabei handele es sich vermutlich um einen 80-jährigen Bewohner des Hauses in Wechmar, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag. Die Identität müsse aber noch zweifelsfrei geklärt werden. Weitere Verletzte gab es nicht. Nach Angaben der Polizei war zunächst unklar, ob weitere Menschen in dem Haus wohnten. Durch das Feuer am Montagnachmittag brannte das Gebäude komplett aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

In einem ausgebrannten Mehrfamilienhaus im Landkreis Gotha hat die Feuerwehr eine verkohlte Leiche entdeckt. Dabei handele es sich vermutlich um einen 80-jährigen Bewohner des Hauses in Wechmar, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag. Die Identität müsse aber noch zweifelsfrei geklärt werden. Weitere Verletzte gab es nicht. Nach Angaben der Polizei war zunächst unklar, ob weitere Menschen in dem Haus wohnten. Durch das Feuer am Montagnachmittag brannte das Gebäude komplett aus. Die Brandursache war zunächst unklar.