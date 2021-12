Leichter Anstieg der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein

Die Corona-Wochen-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein am Sonntag wieder leicht auf jetzt 143,7 gestiegen. Zuvor war der Wert, der die erfassten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche angibt, mehrere Tage lang gesunken. Am Sonntag registrierten die Behörden im Land zudem 246 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 18.44 Uhr). Am gleichen Tag vor einer Woche waren es rund 220 Neuansteckungen gewesen. Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut (RKI) noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz.

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug am Sonntag - wie am Freitag und Samstag - 3,26. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100 000 Menschen in Kliniken kamen. 184 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt. Davon befanden sich wie schon am Samstag 54 auf den Intensivstationen; 32 dieser Schwerkranken mussten - ebenfalls wie am Tag zuvor - beatmet werden. Die Zahl der registrierten Corona-Todesfälle blieb erneut unverändert: Sie lag am Sonntag weiter bei 1807 seit Beginn der Pandemie.

In Pinneberg war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 192,1 am höchsten, im Kreis Dithmarschen lag der Wert mit 90,8 weiterhin am niedrigsten. Es blieb der einzige Kreis mit einer Inzidenz unter 100.