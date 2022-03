Wegen eines Kita-Streiks hat es am Montag in Leipzig Einschränkungen bei der Betreuung in einigen kommunalen Einrichtungen gegeben. Nach Angaben der Stadt auf ihrer Internetseite blieb eine Kita komplett geschlossenen, in sieben anderen war die Betreuung eingeschränkt. Hintergrund des Streiks waren Tarifverhandlungen für das Kita-Personal, die am Montag in Potsdam stattfanden.

Wegen eines Kita-Streiks hat es am Montag in Leipzig Einschränkungen bei der Betreuung in einigen kommunalen Einrichtungen gegeben. Nach Angaben der Stadt auf ihrer Internetseite blieb eine Kita komplett geschlossenen, in sieben anderen war die Betreuung eingeschränkt. Hintergrund des Streiks waren Tarifverhandlungen für das Kita-Personal, die am Montag in Potsdam stattfanden.

Laut Angaben des Verdi-Bezirksgeschäftsführers für Leipzig und Nordsachsen, Sebastian Viecenz, war die Gewerkschaft mit 30 Beschäftigten aus Leipzig zum Verhandlungsort gefahren. Weitere Beschäftigte hätten ihre Arbeit niedergelegt. Wie viele sich insgesamt beteiligten, sei unklar. «Wenn wir das nächste Mal zu einem richtigen Warnstreik aufrufen, dürfte die Beteiligung aber sehr groß sein», sagte Viecenz.

In Potsdam kamen am Montag Verdi, der Beamtenbund dbb und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA zusammen. In den Gesprächen geht es um rund 330.000 Kita-Erziehungskräfte sowie andere Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Gewerkschaften dringen auf bessere Arbeitsbedingungen, Schritte zur Behebung des Mangels an Fachkräften und mehr finanzielle Anerkennung.