Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin in Leipzig schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte am Sonntagabend die Vorfahrt der Frau auf dem Fahrrad missachtet, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin in Leipzig schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte am Sonntagabend die Vorfahrt der Frau auf dem Fahrrad missachtet, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.