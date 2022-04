Während eines Streits auf der Eisenbahnstraße in Leipzig sollen Schüsse aus einer Schreckschusspistole gefallen sein. Zeugen alarmierten am Dienstagabend wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen die Polizei, wie diese am Mittwoch mitteilte. Im Verlauf des Streits soll einer der Männer mit der Schreckschusspistole geschossen haben. Die Beamten stellten die Identitäten der Beteiligten fest und ermitteln nun wegen Landfriedensbruchs und Verstößen gegen das Waffengesetz. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand.

