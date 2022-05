Bei einem Arbeitsunfall in Leipzig Zentrum West ist ein Mann von einer Hebebühne gestürzt und daraufhin verstorben. Der 47-Jährige nahm am Dienstagnachmittag Dacharbeiten vor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei stürzte er über 20 Meter in die Tiefe. Die Ursache für den Unfall ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt.