Lenkungskreis von Stuttgart 21 berät über Gäubahntunnel

Viele Jahre lang drehte sich der Zoff vor allem um den Mega-Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Mit dem Gießen der letzten Kelchstützen, verlagern sich die Debatten zunehmend. Neuen Zwist gibt es vor allem um Gäubahn und Flughafen. Denn eine wichtige Entscheidung steht an.

Bei ihrem turnusmäßigen Treffen wollen die Partner des milliardenschweren Bahn-Bauprojekts Stuttgart 21 am Montag (13.00 Uhr) unter anderem über einen möglichen Tunnelbau auf der Strecke der Gäubahn zwischen Böblingen und dem Flughafen beraten. Während das Land noch Fragen vor allem zur Finanzierung hat, will die Bahn die Weichen stellen und der Baufirma am Flughafen-Bahnhof eine erste Zusage erteilen. An den Beratungen nehmen Vertreter der Bahn, des Landes, der Landeshauptstadt und der Region Stuttgart teil.

Der elf Kilometer lange Pfaffensteigtunnel könnte die Gäubahn unterirdisch unter den Fildern hindurchführen und am Flughafen in die geplante Fernbahnstation münden. Von dort aus sollen Reisende eines Tages weiter zum neuen Stuttgarter Tiefbahnhof «Stuttgart 21» fahren. Bisher sollten die Züge aus Richtung Horb über die S-Bahn-Gleise zum Flughafen geführt werden. Doch für S-Bahn-Züge sowie den Regional- und Fernverkehr wäre kaum Platz gewesen. Der Tunnel würde die Gäubahn nach Angaben der Bahn in den Deutschland-Takt einbinden, der einen Halbstundentakt auf den wichtigsten Verbindungen im Fernverkehr vorsieht. Allerdings fehlen noch konkrete Zusagen des Bundes, der die Bahn aber mit der Vorplanung beauftragt hat.

Erst vor kurzem hatten die erneut stark steigenden Kosten für das Großbauprojekt Stuttgart 21 für Schlagzeilen gesorgt. Nach aktuellen Annahmen summieren sich die Investitionen für den Bau des Stuttgarter Tiefbahnhofs und weiterer Projekte auf mehreren Trassen auf insgesamt rund 9,15 Milliarden Euro, hinzu kommt ein Vorsorgepuffer. Mit Blick auf die explodierenden Kosten auf dem Bau und stockende Lieferketten erwarten Kritiker weitere Kostensteigerungen.