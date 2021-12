Leopoldina-Ärztin verteidigt Maskenpflicht an Schulen

Eine Ärztin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat die seit kurzem geltende Maskenpflicht an Schulen in Sachsen-Anhalt verteidigt. «Ich finde eine solche Maskenpflicht richtig, weil wir insbesondere in den Schulen hohe Inzidenzen haben», sagte Jutta Gärtner, Leopoldina-Mitglied und Direktorin der Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Das sei die bessere Option als Schulen und Kitas wieder zu schließen - «mit all den Folgen für die Entwicklung der Kinder».

In den Schulen gilt seit Montag die Maskenpflicht für alle Klassenstufen - auch im Unterricht. Gärtner lobte die Akzeptanz bei den meisten Schülern: «Ich finde es erstaunlich, wie gut und unkompliziert Kinder - selbst in der Grundschule - mit dem Tragen einer Maske umgehen. Die machen das alle wirklich prima.» Die AfD hatte die Maßnahme stark kritisiert.