Lesungen, Theater, Vorträge: Landesliteraturtage beginnen

In Zeitz beginnen am heutigen Samstag (11.00 Uhr) die 30. Landesliteraturtage. Die Stadt im Burgenlandkreis steht in diesem Jahr gemeinsam mit der Region an Saale, Unstrut und Elster im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe. Das diesjährige Motto lautet «Fabriken. Kirchen. Bibliotheken». Bis zum 13. November stehen Lesungen, Theateraufführungen, Vorträge, literarische Spaziergänge und Diskussionsrunden auf dem Programm, das inhaltlich auf die Besonderheiten der Veranstaltungsregion im Süden Sachsen-Anhalts ausgerichtet ist.

Eröffnet werden die Landesliteraturtage 2021 von dem Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur Wolf-Dietrich Sprenger. Er liest im Theater im Capitol Zeitz - auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird erwartet. Unter den Teilnehmern ist außerdem der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD). Er spricht am 5. November im Rathaus Weißenfels zum Thema «Deutschland, Russland und Europa: Brauchen wir einander?»

Schwerpunkte des Literturfestivals sind am 8. und 9. November die Themen Nationalsozialismus, jüdisches Erbe, Mauerfall und Deutsche Einheit. Im Begleitprogramm gibt es einige Ausstellungen, etwa zu Türmern und Nachtwächtern in der Michaeliskirche Zeitz. Ausrichter der 30. Landesliteraturtage sind die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg, das Kollegiatstift Zeitz, die Stadt Zeitz und der Burgenlandkreis.