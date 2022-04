Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt (56) hält Sport für ein gutes Rezept gegen Stress und Krisen. «Der Sport ist für mich wirklich ein ganz großes Ventil, wenn man psychischen Druck auch hat», sagte Witt am Mittwoch in Potsdam bei der Verleihung des Muhammad Ali Gedächtnispreis der Deutschen Parkinson Hilfe an Moderator Frank Elstner. Sie nannte Joggen als Beispiel. «Da merke ich, dass tatsächlich der Sport das ist, was mir unheimlich Kraft und Stärke gibt, auch wenn es mir mal nicht gut geht. (...) Da kommt auch wieder mehr Hoffnung, da kommt wieder mehr Selbstbewusstsein.» Die Doppel-Olympiasiegerin Witt betreibt in Potsdam ein Sportstudio.

