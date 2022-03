Sie halten den Deutschen in Ost und West gerade wieder mit zwei Songs den Spiegel vor, mahnen mehr gegenseitiges Verständnis an. Mit ihren eigenen Unterschieden haben Campino und Marteria kein Problem.

Sie sind seit langem gegenseitige Fans - und privat dicke Freunde: Campino (59), Sänger der Düsseldorfer Punkrock-Ikonen Die Toten Hosen, und Marteria (39), Deutschrap-Star aus Rostock. Zumindest lokalpatriotische Gefühle für ihre Heimatstädte und -regionen sind ihnen überhaupt nicht peinlich, wie die beiden Musiker im Interview der Deutschen Presse-Agentur zur neuen Doppel-Single «Scheiss Wessis»/«Scheiss-Ossis» (25.3.) erzählten.

«Man kann als Mensch stolz sein auf Dinge, die man geschaffen oder erreicht hat - aber nicht darauf, wo man geboren ist. Das ist ein großer Zufall», sagte Marteria grundsätzlich über Patriotismus. Heimatverbundenheit sei aber etwas Anderes: «Ich habe es immer so empfunden, dass ich mich als Kind aus Mecklenburg-Vorpommern - Rostock-Lichtenhagen und so - verteidigen musste. Das ist bis heute noch so. Dabei hat sich diese Stadt toll entwickelt.» Er habe daher immer ein Bedürfnis verspürt «zu sagen: Hallo, ich bin aus Rostock. So entsteht ein Stolz auf die Menschen und eine Entwicklung, man entwickelt diese Liebe zu seiner Heimat.»

Campino pflichtete bei: «Es ist interessant, dass wir beide aus unterschiedlichen Gründen sehr lokalpatriotisch verwurzelt sind. Wir stehen mit den Toten Hosen in besonderer Weise ja auch für Düsseldorf und sind froh, wenn uns morgens die Müllmänner mit "Hallo Jungs..." grüßen. Dann wissen wir, dass bei uns alles noch stimmt. Es fällt mir auch leichter, über meine Heimatstadt zu reden als über Deutschland.»

Beide Künstler finden indes auch viel Gutes an ihrem Staat. «Deutschland ist ein lebenswertes Land - du findest hier reichlich Leute, die cool und kreativ sind», sagte Campino. «Und es gibt eine gute, auch selbstkritische Auseinandersetzung mit den Dingen. Klar, wir haben hier eine Menge Vollidioten, aber welches Land kann die nicht vorweisen?» Für Marteria «ist natürlich ein Riesending - gerade für Menschen aus den neuen Bundesländern -, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, die Freiheit zu haben. Demokratie ist es immer wert, dafür zu kämpfen, sie ist was ganz Wunderbares.»

Trotz ihres Altersunterschiedes gibt es für Campino und Marteria viel mehr Gemeinsames als Trennendes. Unterschiede bei der Herkunft seien «Sachen, die wir gegenseitig spannend fanden», so der Hosen-Sänger. Und bei der Musik seien die Grenzen ohnehin fließend. So sind Geist und Haltung von Punk und Hip-Hop für Marteria «sehr nah beieinander». Auch Campino fallen dafür sofort Beispiele ein, etwa die britische Band The Clash. «Daran zeigt sich doch, dass die Bewegungen viel miteinander zu tun haben.»