Der Modedesigner und TV-Promi Harald Glööckler, Justizminister Marco Buschmann (FDP), der Linken-Politiker Gregor Gysi und die Choreografin Nikeata Thompson gehören zu den Gästen der inzwischen sechsten Staffel der RBB-Gesprächsshow «Chez Krömer». Sie startet am 21. März mit sechs neuen Folgen online und am 22. März (22.15 Uhr) im RBB Fernsehen, dem Dritten des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Krömer (47), der soeben ein Buch über seine langjährige Depression herausgebracht hat («Du darfst nicht alles glauben, was du denkst - Meine Depression») wurde für die Ausgabe mit dem Gast Torsten Sträter (Staffel 4/März 2021) für den Grimme-Preis 2022 in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Krömer und Sträter sprachen damals darin sehr offen über ihre depressiven Episoden.

Der Modedesigner und TV-Promi Harald Glööckler, Justizminister Marco Buschmann (FDP), der Linken-Politiker Gregor Gysi und die Choreografin Nikeata Thompson gehören zu den Gästen der inzwischen sechsten Staffel der RBB-Gesprächsshow «Chez Krömer». Sie startet am 21. März mit sechs neuen Folgen online und am 22. März (22.15 Uhr) im RBB Fernsehen, dem Dritten des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Krömer (47), der soeben ein Buch über seine langjährige Depression herausgebracht hat («Du darfst nicht alles glauben, was du denkst - Meine Depression») wurde für die Ausgabe mit dem Gast Torsten Sträter (Staffel 4/März 2021) für den Grimme-Preis 2022 in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Krömer und Sträter sprachen damals darin sehr offen über ihre depressiven Episoden.