Leverkusen nach Sieg in Bielefeld punktgleich mit Bayern

Mit einem Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld hat Bayer Leverkusen zu Bundesliga-Tabellenführer Bayern München aufgeschlossen. Leverkusen liegt nach dem 4:0 (2:0) beim Aufsteiger am Sonntagabend punktgleich mit dem Rekordmeister an der Spitze, die Münchner haben das bessere Torverhältnis. Ein Punkt hinter den beiden Teams, die nach der Länderspielpause in Leverkusen aufeinandertreffen, rangieren Borussia Dortmund und der SC Freiburg auf den Plätzen drei und vier. Auf der Bielefelder Alm erzielten Moussa Diaby Moussa (18. Minute) sowie Doppelpacker Patrik Schick (24./57.) und Kerem Dmirbay in der Nachspielzeit per Elfmeter am Sonntagabend die Leverkusener Tore.

