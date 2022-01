Lichthupe, Dauerblinken und Drängelei auf A63

Ein rabiater Fahrer hat auf der Autobahn 63 südlich von Mainz andere Verkehrsteilnehmer massiv bedrängt, etliche Male rechts über den Standstreifen überholt und mit Signalen unter Druck gesetzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wechselte der 35-Jährige zudem kurz vor anderen Fahrzeugen die Spur und zwang sie zum Abbremsen. Er sei am Nachmittag mit seinem Auto mit ungarischer Zulassung dicht auf andere Wagen aufgefahren, habe den Blinker dauerhaft links gesetzt und unentwegt die Lichthupe betätigt. Das sei unter anderem auf der Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Mainz Süd bis zur Abfahrt Kirchheimbolanden passiert. Kurz danach, an der Abfahrt Göllheim, habe die Polizei die gefährliche Tour des Mannes gestoppt und den Fahrer einer Kontrolle unterzogen, sagte ein Sprecher. Er habe eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr erhalten.

Ein rabiater Fahrer hat auf der Autobahn 63 südlich von Mainz andere Verkehrsteilnehmer massiv bedrängt, etliche Male rechts über den Standstreifen überholt und mit Signalen unter Druck gesetzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wechselte der 35-Jährige zudem kurz vor anderen Fahrzeugen die Spur und zwang sie zum Abbremsen. Er sei am Nachmittag mit seinem Auto mit ungarischer Zulassung dicht auf andere Wagen aufgefahren, habe den Blinker dauerhaft links gesetzt und unentwegt die Lichthupe betätigt. Das sei unter anderem auf der Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Mainz Süd bis zur Abfahrt Kirchheimbolanden passiert. Kurz danach, an der Abfahrt Göllheim, habe die Polizei die gefährliche Tour des Mannes gestoppt und den Fahrer einer Kontrolle unterzogen, sagte ein Sprecher. Er habe eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr erhalten.