Im Landkreis Limburg-Weilburg soll ein 31 Jahre alter Mann seinen Onkel, seinen Vater und die herbeigerufene Polizei angegriffen haben. Dem Vater und dem Onkel zufolge soll der Mann am Donnerstagmorgen versucht haben, ein Feuer in einer Limburger Wohnung zu entfachen, wie die Polizei mitteilte. Als der Onkel dies verhindern wollte, habe der 31-Jährige ihn mit einem Messer verletzt. Der Vater und der Onkel hätten daraufhin den Mann gemeinsam festgehalten und die Polizei gerufen. Diese nahm den 31-Jährigen fest und legte ihm Handfesseln an, wogegen er sich stark wehrte. Auch der Mann selbst wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand könne eine psychische Erkrankung nicht ausgeschlossen werden, erklärten die Ermittler.

Im Landkreis Limburg-Weilburg soll ein 31 Jahre alter Mann seinen Onkel, seinen Vater und die herbeigerufene Polizei angegriffen haben. Dem Vater und dem Onkel zufolge soll der Mann am Donnerstagmorgen versucht haben, ein Feuer in einer Limburger Wohnung zu entfachen, wie die Polizei mitteilte. Als der Onkel dies verhindern wollte, habe der 31-Jährige ihn mit einem Messer verletzt. Der Vater und der Onkel hätten daraufhin den Mann gemeinsam festgehalten und die Polizei gerufen. Diese nahm den 31-Jährigen fest und legte ihm Handfesseln an, wogegen er sich stark wehrte. Auch der Mann selbst wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand könne eine psychische Erkrankung nicht ausgeschlossen werden, erklärten die Ermittler.