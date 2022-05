Bei einem Brand in einer Schreinerei in Lindau ist ein hoher Sachschaden entstanden. Eine Anwohnerin hatte das Feuer in der Halle am frühen Mittwochmorgen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte noch verhindern, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurden zwei Fahrzeuge und das Inventar in der Halle zerstört. Womöglich wurde der Brand durch eines der Fahrzeuge ausgelöst. Der entstandene Schaden liegt laut ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.