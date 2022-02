Linke: Sachsen sollte Menschen aus der Ukraine Schutz bieten

Die Politikerin Juliane Nagel (Die Linke) schaut in die Kamera. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die sächsischen Linken werben für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. «Die Bilder von aus der Ukraine fliehenden Menschen gehen um die Welt - viele suchen Schutz in EU-Mitgliedsstaaten», erklärte die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel am Freitag in Dresden. Das Bundesinnenministerium habe die Länder nun aufgefordert, diesen Menschen unbürokratisch den Aufenthalt zu erlauben.

«Der Freistaat muss zusätzlich menschenwürdige Aufnahmekapazitäten sowie Zugang zu medizinischer und Alltagsversorgung für alle ankommenden Schutzsuchenden vorhalten und die Kommunen hierbei unterstützen», betonte Nagel. Man erwarte zudem, dass es auf Bundesebene einen Abschiebestopp für in Deutschland lebende Menschen aus der Ukraine gibt. Auch müssten Geflüchtete, die schon lange an den Toren der EU-Außengrenzen beispielsweise zwischen Polen und Belarus festsitzen, Zugang zu Asyl in der EU erhalten.