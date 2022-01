Linke fordert Klarheit zum Umgang mit Impflicht in Pflege

Die Linke hat von der Landesregierung eine rasche Strategie zum Umgang mit der Impfpflicht in Gesundheitsberufen gefordert. Notfalls müsse diese ab Mitte März geltende Vorschrift ausgesetzt werden. «Es ist problematisch, dass ausgerechnet die in der Pandemie am stärksten belastete Berufsgruppe nun bei der Impfpflicht vorangehen soll», konstatierte die Gesundheitspolitikerin der Landtagsfraktion, Susanne Schaper, am Sonntag. Niemand wisse heute sicher, wie viele Beschäftigte durch die Impfpflicht aus dem Beruf ausscheiden würden. «Das Gesundheitswesen in Sachsen hat keine Personalreserven.» Deswegen müsse Vorsorge getroffen werden.

Die Linke hat von der Landesregierung eine rasche Strategie zum Umgang mit der Impfpflicht in Gesundheitsberufen gefordert. Notfalls müsse diese ab Mitte März geltende Vorschrift ausgesetzt werden. «Es ist problematisch, dass ausgerechnet die in der Pandemie am stärksten belastete Berufsgruppe nun bei der Impfpflicht vorangehen soll», konstatierte die Gesundheitspolitikerin der Landtagsfraktion, Susanne Schaper, am Sonntag. Niemand wisse heute sicher, wie viele Beschäftigte durch die Impfpflicht aus dem Beruf ausscheiden würden. «Das Gesundheitswesen in Sachsen hat keine Personalreserven.» Deswegen müsse Vorsorge getroffen werden.

Schaper rief die Landesregierung auf, mit Gesundheitsämtern, Gewerkschaften, Sozialverbänden und anderen Institutionen zu klären, wie die Vorschrift anzuwenden sei, und Rechtssicherheit zu schaffen. Außerdem müsse es ausreichend dezentrale und niedrigschwellige Impfangebote für Menschen in Gesundheitsberufen geben. Die Linke forderte dabei einen einmaligen Bonus von 150 Euro für alle geimpften Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitswesen.

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte zuletzt erklärt, dass an einem Erlass zur Umsetzung der Impfpflicht gearbeitet werde.