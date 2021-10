Linke-Fraktionschef fordert gleichwertige Lebensverhältnisse

Linke-Fraktionschef Steffen Dittes hat zum Tag der Deutschen Einheit gleichwertige Lebensverhältnisse für Ost und West gefordert. «Die politischen Fehler und strukturellen Versäumnisse des Einigungsprozesses vor 31 Jahren wirken bis heute nach», sagte Dittes am Samstag in Erfurt. Den Osten prägten jahrelange Abwanderungsbewegungen, bis heute im Vergleich geringere Löhne bei längeren Wochenarbeitszeiten und eine gegenüber den westlichen Bundesländern höhere Armutsquote insbesondere im Alter. Die künftige Bundesregierung müsse sich die Angleichung der Lebensverhältnisse als Ziel setzen.

Die andauernde Benachteiligung etwa von in der DDR geschiedenen Frauen bei der Rentenüberleitung sei ein beschämender Ausdruck fehlender Anerkennung, sagte Dittes. Spezifisch ostdeutsche Erfahrungen würden weder in politische Entscheidungen, noch bei der Besetzung von Funktionen in administrativen Bereichen einbezogen. Dies bestärke eine Wahrnehmung der Vernachlässigung und Benachteiligung der Interessen der in den Ost-Bundesländern lebenden Menschen.

Die hohe Bereitschaft und das Engagement vieler Menschen im Osten, trotz aller Benachteiligungen Perspektiven zu entwickeln, verdiene Respekt, so Dittes. «Diesen Respekt zum Ausdruck zu bringen und ostdeutsche Interessen als gesamtdeutsche Interessen zu verstehen, ist die Grundlage dafür, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen.»