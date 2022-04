Wegen des Sturms ist am Donnerstag in Detmold ein großer Baum auf einen Transporter gekracht. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei der Mann ansprechbar gewesen. Mithilfe eines Krans und in Abstimmung mit einem Notarzt sei es den Einsatzkräften gelungen, den Baum leicht anzuheben und den Mann aus dem Fahrerhaus zu befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Paderborner Straße, wo sich der Unfall ereignete, bleibt den Angaben zufolge bis voraussichtlich Freitag gesperrt.

