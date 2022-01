Lkw-Fahrer durch zuschlagende Ladetür schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagvormittag in Callenberg in Sachsen schwer verletzt worden, als ihn eine der Hecktüren seines Fahrzeugs traf. Nach Angaben der Polizei Zwickau öffnete der 44-Jährige die Hecktüren zur Ladefläche. Durch einen Windstoß wurde die linke Tür weiter aufgestoßen und prallte auf ein entgegenkommendes Auto. Durch den Zusammenstoß schloss sich die Türe wieder und traf dabei den Lkw-Fahrer. Dieser musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

