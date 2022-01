Lkw-Fahrer schläft: Unbekannte stehlen Flachbildfernseher

Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, haben Unbekannte Flachbildfernseher von der Ladefläche eines Lkw im Westerwald gestohlen. Die Diebe ließen am frühen Mittwochmorgen auf dem Autohof in Mogendorf nahe der Autobahn 3 eine mittlere zweistellige Zahl an Geräten mitgehen, wie die Polizei in Montabaur mitteilte. Der Fahrer wurde demnach durch Erschütterungen an seinem Gefährt wach und konnte noch beobachten, wie das Diebesgut in einen Kastenwagen geladen wurde. Die Täter entkamen, nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Angaben zum Wert der gestohlenen Geräte wurden zunächst keine gemacht.

