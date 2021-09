Lkw-Fahrerhaus in Flammen: Fahrer kann sich retten

In der Altmark ist das Fahrerhaus eines Lastwagens ausgebrannt. Der Fahrer bemerkte das Feuer am Samstagvormittag rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Sonntag in Salzwedel mitteilte. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der L 1 zwischen Zierau und Mösenthin unterwegs, als vermutlich wegen eines technischen Defekts das Feuer entstand. Es kam zum Totalschaden mit einer Schadenssumme im unteren sechsstelligen Bereich. Durch die starke Hitze wurde auch die Fahrbahn beschädigt. Die Straße wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten für vier Stunden gesperrt. Zur genauen Brandursache wird noch ermittelt.

In der Altmark ist das Fahrerhaus eines Lastwagens ausgebrannt. Der Fahrer bemerkte das Feuer am Samstagvormittag rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Sonntag in Salzwedel mitteilte. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der L 1 zwischen Zierau und Mösenthin unterwegs, als vermutlich wegen eines technischen Defekts das Feuer entstand. Es kam zum Totalschaden mit einer Schadenssumme im unteren sechsstelligen Bereich. Durch die starke Hitze wurde auch die Fahrbahn beschädigt. Die Straße wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten für vier Stunden gesperrt. Zur genauen Brandursache wird noch ermittelt.