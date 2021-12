Lkw prallt auf A4 gegen Leitplanke - Fahrer schwer verletzt

Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer aus der Oberlausitz ist am Dienstagabend auf der Autobahn 4 schwer verletzt worden, als sein Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke prallte. Der Laster sei in Thüringen nach links von der Fahrbahn abgekommen, nach der Kollision sei der Anhänger umgekippt, teilte die Autobahnpolizei mit. Durch den Unfall zwischen den Anschlussstellen Erfurt-West und Erfurt-Ost seien Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn Richtung Frankfurt geflogen, zwei Autos seien beim Überfahren der Teile beschädigt worden. Die A4 wurde Richtung Dresden kurz voll gesperrt.

Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer aus der Oberlausitz ist am Dienstagabend auf der Autobahn 4 schwer verletzt worden, als sein Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke prallte. Der Laster sei in Thüringen nach links von der Fahrbahn abgekommen, nach der Kollision sei der Anhänger umgekippt, teilte die Autobahnpolizei mit. Durch den Unfall zwischen den Anschlussstellen Erfurt-West und Erfurt-Ost seien Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn Richtung Frankfurt geflogen, zwei Autos seien beim Überfahren der Teile beschädigt worden. Die A4 wurde Richtung Dresden kurz voll gesperrt.

Am späteren Abend teilte die Polizei mit, der Verkehr laufe derzeit auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Bergung des Lkw werde mehrere Stunden dauern. Es gebe bis in die Mitternachtsstunden hinein noch Verkehrsbehinderungen.