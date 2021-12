Lkw prallt gegen Baum - Auto rutscht gegen Stromkasten

Schneefälle haben einige Autofahrer am Wochenende in Bedrängnis gebracht. Besonders gefährlich war die Nacht zu Sonntag.

Einsetzender Schnee und Glätte haben am Wochenende einige Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern ins Rutschen gebracht. Zwischen Göhlen und Leussow im Landkreis Ludwigslust-Parchim kam in der Nacht zu Sonntag ein Lastwagen-Fahrer von der glatten Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Polizei zufolge löste der Unfall eine stundenlange Sperrung der Kreisstraße 40 bis in den Sonntagnachmittag aus.

Nach ersten Erkenntnissen war der Lkw mit seiner Kartoffel-Ladung, nachdem er an den Baum gekracht war, in den Straßengraben gekippt. Der Baum stürzte um und blockierte die Straße. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

In Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) rutschte ein Auto ebenfalls in der Nacht zu Sonntag in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn und überfuhr dabei einen Stromverteilkasten. Der Kasten sei zerstört worden, so die Polizei. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 3500 Euro. Wer dafür verantwortlich ist, war zunächst unklar. Die Person am Steuer des Unfallautos verließ mit dem Wagen unerlaubt den Unfallort, wie es hieß.