Lkw-Sattelauflieger mit Schiffscontainer gestohlen

Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach einem kompletten Lkw-Auflieger samt Schiffscontainer. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, haben Unbekannte den Sattelzug-Auflieger am Wochenende von einem Parkplatz am Stadtrand von Dömitz (Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Inwieweit der Diebstahl mit der ausgewiesenen Ladung zusammenhing, müsse noch geklärt werden. In dem Container, der nach Hamburg sollte, waren mehr als 50 Feuerschalen gelagert. Die Diebe müssten mit einer Zugmaschine unterwegs gewesen sein und hätten den Auflieger wohl einfach angehängt. Den reinen Sachschaden schätzte die Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Dömitz liegt an der Landesgrenze von MV zu Niedersachsen und Brandenburg.

