Lkw verliert in Kurve 12.000 Bierflaschen

Seine komplette Bierladung verloren hat ein Getränkelaster-Fahrer in Schwaben. Der Mann habe am Dienstag beim Verlassen des Betriebshofes in Rettenberg (Landkreis Oberallgäu) in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kippten den Angaben zufolge rund 600 Bierkästen vom Lkw. Die insgesamt 12.000 Flaschen zerbrachen und verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.

