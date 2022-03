Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen in der Champions League weiter um den Einzug in das Viertelfinale bangen. Gegen Hapoel U-NET Holon aus Israel verlor der Basketball-Bundesligist am Mittwoch 68:71 (24:28).

Ludwigsburg erwischte in heimischer Halle einen enorm schwachen Start in der Offensive und traf in der ersten Halbzeit lediglich zehn von 39 Würfen. Immerhin verteidigte das Team von Trainer John Patrick aufmerksam, so dass die Israelis nur mit einer knappen 28:24-Führung in die Pause gingen.

In der zweiten Hälfte fanden die Hausherren dann zwar ihren offensiven Rhythmus und konnten im Schlussviertel sogar ausgleichen. Die Ludwigsburger ließen dem Gegner aber in der Defensive mehr Räume und mussten so erneut eine Niederlage gegen Holon hinnehmen. Am kommenden Mittwoch ist damit ein Sieg bei Galatasaray Istanbul nötig, um in das Viertelfinale einzuziehen.