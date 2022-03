Ein vier Jahre alter Fahrradfahrer ist in Wahlheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Traktor angefahren worden. Der Junge war am Samstagmittag auf seinem Rad unterwegs, als der 63 Jahre alte Mann ihm die Vorfahrt nahm, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Junge versuchte noch zu bremsen. Rettungskräfte brachten das Kind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

