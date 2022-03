In Ludwigshafen ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, in deren Verlauf ein Beteiligter mit einer Bierflasche geschlagen wurde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es vor einer Kneipe zu dem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 27-Jährigen aus Ludwigshafen. Der 28-Jährige habe zuvor Frauen plump angesprochen. Im Verlauf des Streits schlug der 28-Jährige schließlich den anderen Mann mit einer Bierflasche und traf ihn leicht an der Stirn. Nach dem Gerangel konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter im Rahmen der Fahndung stellen und festnehmen. Der Mann war nach Angaben der Beamten alkoholisiert und verbrachte die Nacht aufgrund seines aggressiven Verhaltens der Polizei gegenüber auf der Dienststelle. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

In Ludwigshafen ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, in deren Verlauf ein Beteiligter mit einer Bierflasche geschlagen wurde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es vor einer Kneipe zu dem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 27-Jährigen aus Ludwigshafen. Der 28-Jährige habe zuvor Frauen plump angesprochen. Im Verlauf des Streits schlug der 28-Jährige schließlich den anderen Mann mit einer Bierflasche und traf ihn leicht an der Stirn. Nach dem Gerangel konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter im Rahmen der Fahndung stellen und festnehmen. Der Mann war nach Angaben der Beamten alkoholisiert und verbrachte die Nacht aufgrund seines aggressiven Verhaltens der Polizei gegenüber auf der Dienststelle. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.