Ludwigslust-Parchim ändert Corona-Kontaktverfolgung

Kontaktpersonen bei Corona-Infektionen sollen im Landkreis Ludwigslust-Parchim bald anders ermittelt werden. Wie vom Robert Koch-Institut (RKI) empfohlen, soll sich die Verfolgung von Kontaktpersonen stärker auf die vulnerablen Gruppen und das Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen konzentrieren, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises am Donnerstag. Nun werde stärker auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger gesetzt. Bei Ausbrüchen in Kitas oder Schulen behält sich das Gesundheitsamt aber vor, gesondert zu reagieren, hieß es weiter. Die neue Allgemeinverfügung greift ab dem 8. November.

