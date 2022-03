Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Scheune und Wohnhaus in Flammen: 100.000 Euro Schaden

Am Sonntagvormittag hat ein Feuer in Picher (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Scheune und ein anliegendes Wohnhaus stark beschädigt und einen Sachschaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei geriet die Scheune zuerst in Brand und wurde fast vollständig zerstört. Die Flammen seien dann auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses übergegangen, das zunächst nicht mehr bewohnbar ist. Mehr als drei Stunden lang waren 60 Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache bleibt zunächst unklar. Verletzte habe es nicht gegeben.

