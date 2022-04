Ein Parkhaus in der Lübecker Altstadt wird vom 1. Mai an zum Bildhauer-Atelier. Unter dem Motto «Talking Heads» will der Bildhauer Bertrand Freiesleben im Parkhaus St. Marien die Büsten der drei Lübecker Nobelpreisträger Thomas Mann, Günter Grass und Willy Brandt modellieren. Er wolle in diesem offenen Atelier jederzeit für alle ansprechbar sein und hoffe auf einen regen schöpferischen Austausch, kündigte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Montag an. Eröffnet wird die Kunstaktion den Angaben zufolge am 1. Mai von Bürgermeister Jan Lindenau.

Geplant seien drei Vernissagen mit Impulsvorträgen zu den drei Arbeitsblöcken, teilte der Künstler auf seiner Internetseite mit. Am 1. Mai werde Thomas Mann im Mittelpunkt stehen, am 8. Mai 2022 werde es um Willy Brandt und am 15. Mai um Günter Grass gehen. Zum Abschluss der Aktion sind vom 22. bis zum 24. Mai den Angaben zufolge drei Résumé-Tage geplant.

Freiesleben wurde 1967 in Lübeck geboren. Von ihm stammen unter anderem Büsten von Richard von Weizsäcker, Roman Herzog, Walter Scheel. Werke des Künstlers sind in Bundesministerien, Galerien, Museen und Philharmonien zu finden. Das offene Pop-up-Atelier ist vom 1. bis zum 24. Mai täglich zwischen 9 und 21 Uhr geöffnet.