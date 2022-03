Schleswig-Holstein lässt in Lübeck die zentrale Hochschulbibliothek der Universität und der Technischen Hochschule mit rund 8,5 Millionen Euro modernisieren. Die Mittel kommen aus dem Infrastrukturprogramm «Impuls». Die Zahl der Arbeitsplätze wird auf 580 aufgestockt und die Fassaden des Gebäudes werden energetisch saniert. «Energetische Sanierung ist ein Schlüssel zum Erfolg auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft», sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) die sich am Freitag in Lübeck ein Bild von den Arbeiten machte.

Diese sollen im Herbst abgeschlossen werden. Die beiden Hochschulen haben zusammen über 10.000 Studenten. Mehr als 50 Millionen Euro habe das Land seit 2014 bisher in energetische Sanierungsmaßnahmen investiert, sagte Heinold. Noch einmal rund 230 Millionen stünden in den nächsten Jahren bereit. Neue Gebäude würden vom Land nach aktuellsten Nachhaltigkeitsstandards gebaut, sagte Heinold.