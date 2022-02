Lüneburger Museum: Geschichtsstunde mit VR-Brille

Lüneburg als Vorreiter für die Geschichtsstunde per VR-Brille. Das Museum startet als erstes aus einem Verbund von 13 Häusern, die sechs Themenwelten in 360-Grad-Videos vorstellen.

Mit einer Virtual-Reality-Brille können Museumsbesucher in Lüneburg auf Zeitreise gehen. Sechs Themenwelten werden in den 360-Grad-Videos und Bildern vorgestellt, zu Beginn jeweils mit einem Comic. Das mit 311.000 Euro vom europäischen Sozialfond geförderte Projekt ist in der Hansestadt gestartet. Zwölf weitere Museen rund um Lüneburg, im Landkreis Harburg und Lüchow-Dannenberg kommen im Frühjahr dazu. Mit 40 Prozent Eigenanteil brachten sich die Museen in die Finanzierung ein.

«Es ist ein Zusatzangebot mit Themen aus der Region, aus jedem Haus sind Themen und Exponate dazugekommen», erzählt Heike Düselder, Museumsleiterin in Lüneburg. «So einen Zusammenschluss einer Museumslandschaft mit kleinen Häusern gibt es bisher nicht in Deutschland.»

Aktuelle Fragen wie «Wie abhängig sind wir von der Natur?» seien auch vor Jahrhunderten wichtig gewesen und werden in den Filmchen beleuchtet. In den Themenwelten geht es um das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur, die mal Bedrohung, mal Arbeit, mal Schönheit, mal Verantwortung bedeutet. So kann man mit der digitalen Brille der Feuerwehr beim Hochwasserschutz in Hitzacker zugucken, mit dem Müller einen Rundgang durch die Bardowicker Mühle machen, einer Fischerfamilie im 19. Jahrhundert beim Essen oder dem Archäologen bei der Nachbildung von steinzeitlichen Pfeilspitzen zusehen.

Entwickelt wurde die VR-App in einem rund dreijährigen Projekt der Museen und der Entwickler der Wuppertaler Firma TwinC. «Seit dem Start des Projektes im Frühjahr 2019 haben wir in zahlreichen Workshops gemeinsam am Konzept gefeilt; etliche Filmaufnahmen wurden in den beteiligten Museen und den verschiedenen Landschaften gedreht», berichtet Melanie Meyer, die das Museumsnetzwerk im Raum Lüneburg betreut.

Das VR-Projekt wurde für den Innovationspreis Niedersachsen 2020 in der Kategorie «Kooperation» nominiert. Die Nutzung der VR-Brille ist im Rahmen des Museumsbesuchs kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.