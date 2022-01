Luftgewehrschüsse auf islamisches Kulturcenter in Halle

Auf das islamische Kulturcenter in Halle (Saale) sind am Sonntag Schüsse aus einem Luftgewehr abgegeben worden. Es wurden keine Menschen verletzt, auch am Gebäude seien keine Schäden entstanden, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit.

Laut der Pressemitteilung hätten Zeugen erkennen können, dass die Schüsse aus einem Fenster eines gegenüber liegenden Mehrfamilienhauses abgegeben worden seien. Ein 55 Jahre alter Hallenser sei als Inhaber der Wohnung ermittelt worden. Bei dem Mann sei eine «entsprechende Langwaffe zum Verschießen von Diabolos und eine Gasdruckpistole» gefunden und sichergestellt worden, hieß es. Ob der Mann festgenommen wurde, teilte die Polizei am Montag zunächst nicht mit. Laut Pressemitteilung ist der Mann nach ersten Erkenntnissen bisher nicht mit politisch motivierten Straftaten in Erscheinung getreten.

Weitere Details und Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Der Staatsschutz ermittele.