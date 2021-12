Luftschiffe im Winterschlaf: Zeppeline werden gewartet

Neun Länder haben die beiden Zeppeline aus Friedrichshafen dieses Jahr bereist, jetzt werden sie gründlich unter die Lupe genommen. Bis zum Saisonstart nach der Winterpause sollen sie wieder einsatzbereit sein. Doch die könnte länger dauern als erhofft.

Nach zahlreichen Flügen unter anderem über dem Bodensee, London und Kopenhagen befinden sich die beiden Zeppeline in Friedrichshafen im Winterschlaf. Dort würden die Luftschiffe nun komplett unter die Lupe genommen, sagte ein Sprecher der Deutschen Zeppelin-Reederei GmbH in Friedrichshafen. Der Motor werde auseinandergenommen, Hülle und Tragstruktur auf Schäden untersucht. Dazu wird auch das Helium aus dem Luftschiff entlassen, Luftfahrttechniker arbeiten darin nun teils mit Seilen gesichert.

«Zum Beispiel durch Vogelschlag kann es bei Flügen vorkommen, dass es kleine Löcher in der Hülle gibt», sagte der Unternehmenssprecher. Dramatisch sei das für das Flugverhalten der Luftschiffe nicht. «Aber man muss sie trotzdem stopfen, damit kein Helium entweicht.» Überprüft werde die Hülle auf Löcher mit einem hellen Scheinwerfer von außen. Die Wartung der Zeppeline dauert nach Angaben des Unternehmens im Schnitt rund sechs Wochen. «Das kommt aber immer darauf an, was man entdeckt», sagte eine Sprecherin der Reederei.

Weltweit gibt es nach Angaben des Unternehmens nur fünf Zeppeline Neuer Technologie (NT), drei davon sind in den USA als Werbeträger unterwegs. Der Name Zeppelin ist markenrechtlich geschützt für die Zeppelin Luftschifftechnik in Friedrichshafen. Am Bodensee fliegen moderne Zeppeline seit 2001 wieder Passagiere. Der Erstflug fand aber schon im Jahr 1997 statt.

25 Jahre nach dem Jungfernflug will die Deutsche Zeppelin-Reederei das Jubiläum eigentlich groß feiern. Ob das klappt, ist bisher aber genauso unklar wie das Datum des Saisonstarts. «In normalen Jahren starten wir Mitte März», sagte eine Unternehmenssprecherin. «Aber das hängt von der Corona-Lage ab.» Im Jahr 2021 hoben die Zeppeline statt im März erst wieder Ende Mai mit Passagieren ab. Die Wartung der Luftschiffe soll trotzdem möglichst schon im März abgeschlossen sein.