Die Modernisierung der Befeuerungsanlage des Flughafens Heringsdorf auf Usedom ist weitgehend abgeschlossen. Wie der Airport am Freitag mitteilte, wurden auf dem Gelände mehr als 230 Lichtsignale ausgetauscht. Die Arbeiten hatten im Oktober 2021 begonnen. Die Befeuerungsanlage umfasst alle Licht- und Funksignale, die zur Navigation der Flugzeuge und Orientierung der Piloten dienen. Die Kosten der Modernisierung belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro.

Mit Hilfe des Landes und des Landkreises Vorpommern-Greifswald habe man in die Funktionsfähigkeit und Zukunft des Flughafens investiert, sagte Geschäftsführer Dirk Zabel. Der Airport sei von Samstag an wieder für den Flugverkehr geöffnet. Linienflüge sollen am 7. Mai starten, mit Verbindungen nach Frankfurt und Kassel in Hessen sowie nach Weeze in Nordrhein-Westfalen. Weitere Ziele seien Luxemburg und Bern in der Schweiz. Die Saison dauert bis Ende Oktober.

Im vergangenen Jahr hatte der Flughafen Heringsdorf nach eigenen Angaben auf drei Strecken rund 5000 Linienflug-Passagiere verzeichnet. Vor der Pandemie seien im Jahr 2019 mehr als 20.000 Fluggäste gezählt worden. Die Ostsee-Insel Usedom ist ein beliebtes Urlaubsziel und gilt als «Badewanne Berlins».