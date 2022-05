Über ihren Start in das dritte Corona-Jahr berichtet an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) die Deutsche Lufthansa AG in Frankfurt. Das Geschäft des Luftverkehrskonzerns litt im ersten Quartal dieses Jahres weiterhin unter den Folgen der Pandemie sowie zusätzlich unter denen des Ukraine-Kriegs, mit Luftraumsperren und teurem Treibstoff. Da zudem der Jahresauftakt stets zu den schwächeren Zeiten im Luftfahrtjahr gehört, wird Vorstandschef Carsten Spohr erneut einen Verlust verkünden müssen. Eine Prognose für das Gesamtjahr hatte sich der MDax-Konzern bei seiner Bilanzvorlage vor zwei Monaten noch nicht zugetraut.