Luftwaffe verlegt 19 Eurofighter von Wittmund nach Laage

Wegen einer umfassenden Sanierung des Luftwaffenstützpunktes im ostfriesischen Wittmund verlegt die Bundeswehr von dort vorübergehend 19 Eurofighter an die Basis Laage südlich von Rostock. «Wir haben heute Morgen die ersten beiden Eurofighter auf den Weg nach Laage geschickt», sagte Holger Diepold, Pressestabsoffizier des Luftwaffengeschwaders 71 «Richthofen» am Donnerstag in Wittmund.

Ursprünglich waren die ersten Verlegungsflüge bereits für Mittwochmorgen vorgesehen, schlechte Wetterbedingungen hatten jedoch den Auftakt des Umzuges zunächst verhindert. Die übrigen Maschinen sollen bis Ende Januar folgen und voraussichtlich bis 2024 in Laage stationiert bleiben.

Mit den Fliegern wechseln auch rund 240 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ostfriesland zeitweise nach Mecklenburg-Vorpommern. Alle zwei Wochen wird die Truppe, darunter Piloten, Techniker, IT-Experten und Logistiker, mit Kräften aus Wittmund ausgetauscht.

Der vorübergehende Umzug ist laut Bundeswehr notwendig, da der Flughafen am Luftwaffenstützpunkt in Wittmund umfassend saniert wird. Die Infrastruktur bestehe überwiegend noch aus den 1960er Jahren, sagte Diepold. Seit 2019 laufen bereits Baumaßnahmen zur Modernisierung auf dem Areal. Ab Februar soll nun die Sanierung der Start- und Landebahn beginnen, so dass vorerst kein Flugbetrieb mehr möglich ist.