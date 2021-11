Macht und Teilhabe: Dauerausstellung im Residenzmuseum

Mit Hörspielen und Mitmachaktionen führt das Residenzmuseum im Celler Schloss seine Besucher auf eine Reise vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Es geht um Mitwirkung, Herrschaft und die eigene Identität.

Was heute selbstverständlich ist, musste über Jahrhunderte hinweg erkämpft werden: die Teilhabe an Politik und Gesellschaft. Die neue Dauerausstellung «Herrschaft und Landschaft - Macht und Teilhabe» im Residenzmuseum im Celler Schloss widmet sich diesem Thema. In sechs Kapiteln zeigt sie die Entwicklung von politischer und gesellschaftlicher Beteiligung. Besucher durchlaufen mehrere chronologische Stationen vom Mittelalter bis in die Gegenwart, wie die Leiterin des Residenzmuseums, Juliane Schmieglitz-Otten, sagte. Die Dauerausstellung gibt es seit Mitte Juli 2021. Die feierliche Eröffnung wurde coronabedingt auf diesen Mittwoch verschoben.

Die Ausstellung soll deutlich machen, dass unser heutiges Leben nicht selbstverständlich ist, sagte Schmieglitz-Otten. «Wir versuchen sozusagen den Kopf dafür zu öffnen, über das Grundsätzliche nachzudenken.» Die Schau richte sich an alle - Kinder- und Jugendgruppen stehen aber speziell im Fokus.

Es gibt viele multimediale Mitmachmöglichkeiten, etwa Hörspiele oder Quiz-Stationen. Die Medien-Station zeigt zum Beispiel, welchen Einfluss soziale Medien und Fake-News auf die Gesellschaft haben. In einem Medien-Quiz können Besucher ihr Wissen testen. An einer anderen Station können Besucher einen Film anschauen, in dem 20 Prominente sagen, welches Grundrecht ihnen wichtig ist.