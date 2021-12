Machulla beklagt schlechte Chancenverwertung der Flensburger

Trainer Maik Machulla war nach der 22:31-Niederlage der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League beim HC Saporoschje enttäuscht: «Es war extrem schwer, das auf dem Sofa zu beobachten», sagte der 44-Jährige, der sein Team am Mittwochabend wegen einer Corona-Quarantäne nicht in die Ukraine begleiten konnte. In der Tabelle der Vorrundengruppe B sind die Norddeutschen mit 7:11 Punkten wieder auf den sechsten Platz abgrutscht.

Als größtes Manko hatte Machulla die schlechte Chancenverwertung ausgemacht. Von den 51 Wurfversuchen der Flensburger landeten nur 22 im gegnerischen Tor: «Dann reicht das auswärts nicht», lautete Machullas nüchterne Analyse: «Man hat aber auch gesehen, dass die letzten Wochen und Spiele viel Kraft gekostet haben.»

Bitter für die Flensburger war das verletzungsbedingte Ausscheiden von Aaron Mensing, der schon am Ende der ersten Halbzeit umgeknickt war. Nach einer ersten Diagnose hat der 24 Jahre alte Rückraumspieler eine Überdehnung des Außenbands im linken Knöchel erlitten. Machulla hofft, dass der Däne nicht länger ausfällt: «Wir brauchen ihn ganz, ganz dringend.»

Schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) spielen die Flensburger beim Bergischen HC. Ob Machulla und sein Co-Trainer Mark Bult bis dahin aus der Quarantäne entlassen sind, wird sich kurzfristig entscheiden.