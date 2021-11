Mädchen von Kleintransporter erfasst und schwer verletzt

Ein Mädchen ist in Büttstedt (Landkreis Eichsfeld) von einem Kleintransporter angefahren und schwer verletzt worden. Die Achtjährige lief am Donnerstagvormittag hinter einem entgegenkommenden Auto von links über die Straße, teilte die Polizei mit. Demnach sei es trotz sofortiger Vollbremsung zum Zusammenstoß gekommen. Das Mädchen kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

