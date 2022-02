Männer bei Auseinandersetzung verletzt: Streit ums Geschäft?

Bei einem Streit im südhessischen Mörfelden-Walldorf haben zwei Männer Stichverletzungen an den Beinen erlitten. Die 43 und 47 Jahre alten Verletzten kamen in Krankenhäuser. Verdächtigt werde unter anderem ein 34-Jähriger, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hintergrund der Auseinandersetzung am Montag könnte demnach ersten Erkenntnissen zufolge geschäftliche Unstimmigkeiten untereinander gewesen sein. Die Polizei bat Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Bei einem Streit im südhessischen Mörfelden-Walldorf haben zwei Männer Stichverletzungen an den Beinen erlitten. Die 43 und 47 Jahre alten Verletzten kamen in Krankenhäuser. Verdächtigt werde unter anderem ein 34-Jähriger, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hintergrund der Auseinandersetzung am Montag könnte demnach ersten Erkenntnissen zufolge geschäftliche Unstimmigkeiten untereinander gewesen sein. Die Polizei bat Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.