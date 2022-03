Verfolgungsfahrt mit der Polizei endet an Baum

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat sich in Altlandsberg (Landkreis Märkisch-Oderland) mit seinem Elektroauto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und seinen Wagen gegen einen Baum gefahren. Der 49 Jahre alte Mann soll am Sonntagmorgen auf einem Tankstellengelände wiederholt Kreise gefahren sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Alarmierte Polizisten fuhren dem Wagen hinterher, der auf seiner Flucht einen Streifenwagen streifte.

Nach dem Zusammenprall mit dem Baum soll sich der Fahrer in seinem Wagen verbarrikadiert haben. Er sei mit «einfacher körperlicher Gewalt» ins Freie bugsiert worden, hieß es. Auch danach soll der Verdächtige weiter aggressiv gewesen sein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der Verdacht besteht, dass er betrunken war, wurde ihm Blut entnommen. Da er zudem nicht auf die Aufforderungen seiner 38-jährigen Beifahrerin zum Anhalten reagiert haben soll, werde der Vorwurf der Freiheitsberaubung geprüft.