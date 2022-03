In Altena ist am Samstagabend eine alte Industriehalle in Brand geraten. Foto: Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa

In Altena ist am Samstagabend eine alte Industriehalle in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Großbrand am frühen Sonntagmorgen unter Kontrolle gehabt, sei aber noch mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die schwierigen Gegebenheiten vor Ort erschwere die Arbeit der Einsatzkräfte, hieß es. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

